Zseniális Skarlet cosplayt villantott Ed Boon, a Mortal Kombat alkotója

Ed Boon igencsak megmozgatta a fantáziánkat a legújabb megosztásával, lévén egy közkedvelt Mortal Kombat szereplőhöz kapcsolódóan villantott egy nagyon ütős cosplayt, amely valószínűleg minden rajongó szívét meg fogja dobbantani.

Armored Heart Cosplay munkája az alábbi megtestesítés, amit maga Ed Boon is úgy jellemez, hogy ez már a "következő szint" cosplay tekintetében, és ezzel igazából csak egyetérteni tudunk, mivelhogy, a vöröshajú harcosnőt.A karakter Mortal Kombat 11 -es külsejét vette alapul Armored Heart Cosplay, bár ez tőle várható is volt, tekintve hogy a múltban is számos alkalommal zseniális cosplayeket alkotott meg. Nézzétek csak: