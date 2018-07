Zseniális retro reklámot kapott a Sonic Mania Plus

Nyugodtan lehet ujjal mutogatni a Segára azzal kapcsolatban, hogy rendre csak a múltból élnek, azonban ők képesek legalább ezt stílusosan és ízlésesen csinálni, amit nagyszerűen megmutat most nekünk az alábbi Sonic Mania Plus kedvcsináló is.

A csapat ugyanis egy olyan videót adott ki a játékhoz, ami első ránézésre úgy fest, mintha egyenesen a kilencvenes évekből szedték volna elő, ezáltalis vár ránk a felvételen.Maga a videó egyébiránt a Sonic Mania Plus megjelenésének hirdetése mellett még arra is képes volt, hogy kifigurázza egy kicsit a Call of Duty-sorozatot, de inkább mutatjuk a lényeget az alábbiakban. Megjelenés július 17-én PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

Nézd nagyban ezt a videót!