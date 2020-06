Zseniális rajongói remake készült a legendás Rayman alapján

Igencsak sok szabadideje lehetett a finn Ryemanni csapatának, lévén három évükbe telt ugyan, de elkészítettek egy olyan rajongói feldolgozást a Rayman alapján, ami azonnal ellopta a szívünket.

Ennek az oka nem más, minthogy a Rayman Redemption bátran, de mégis tisztelettel nyúlt az eredeti klasszikushoz, így több ponton is egy az egyben követi az akkori élményeket, de valahol egészen saját utakon jár, ezáltal rengeteg új tartalom, friss világok, szintek, mini-játékok és gyűjtögetni valók várnak ránk.Emiatt a Rayman Redemption csak részben nevezhető remake-nek, de így is érdemes a kipróbálásra, egyrészt azért, mert jó, másrészt pedig azért, mert teljesen ingyen letölthető . Sőt mi több, ha nagyon megtetszett, még borítót is találsz hozzá a letöltési oldalon, így akár kiírhatod magadnak és a polcra teheted!

