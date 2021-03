Ha még emlékeztek a Stubbs The Zombie-ra, akkor bizony remek gamer pályafutás áll mögöttetek, lévén egy borzasztóan alulértékelt, mókás őrületről van szó, amelyben egy élőholttal kellett agyakat zabálnunk, mindezt szörnyen humoros köntösben.

A 2005-ös produktum ugyebár újrakiadást kap, ennek örömére pedig az Aspyr Media ki is adott gyorsan egy launch trailert, amellyel felvezeték a kérdéses program debütálását. Ebben mindent megkapunk pepitában, amiért anno és most is szeretjük a Stubbs The Zombie-t.PS4-re, Xbox One-ra, PC-re és Switch-re is kiadják az élőhalott kalandot, ráadásul szinte már nem is kell rá várni, elnézve hogy holnap, azaz március 16-án landol a digitális boltok kínálatában az újrakiadás.

