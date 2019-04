Zseniális gameplay videót kapott a Boreal Alyph címmel készülő Half Life-játék

Bár mi még mindig nem igazán látunk semmi esélyt sem arra, hogy a Valve valaha is elkészíti a Half Life-sorozat folytatását, azonban mindez könnyebben elviselhető addig, amíg néhány rajongó aktivizálja magát, és olyan projekteket készít, mint a Boreal Alyph

A kérdéses alkotás ugyanis nem titkoltan egy Half Life-játéknak készül, és bár soha nem említhetjük majd a sorozat kapcsán, azonban már az alábbi friss gameplay felvétel is tökéletesen bizonyítja, hogy milyen sok köze lesz hozzá, sőt még annál is több, hiszen a sztori tekintetébenKis túlzással tehát a Boreal Alyph a harmadik rész pótléka lesz majd egyszer, ha megjelenik végre, és ha szerinted egy rajongói projekt téged soha nem tudna lázba hozni, akkor nézd csak meg az alábbi felvételt, ami a grafika elmaradottsága ellenére is egy igazi csoda a nosztalgiafaktor tekintetében.

