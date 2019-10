Zseniális gameplay trailert kapott a Vampire: The Masquerade - Coteries of New York kalandjáték

Friss mozgóképet kapott a készítők részéről a Vampire: The Masquerade - Coteries of New York című kalandjáték, mely alaposan felülírja mindazt, amit eddig a Vampire-sorozatról gondoltunk PC-n és konzolokon.

Akcióban dúslakodó szerepjáték helyett ugyanis ez az alkotás egy klasszikus kalandjátéknak ígérkezik, méghozzá inkább a Telltale által megálmodott művek nyomdokain haladva, tehát nem is annyira a fejtörők, mint inkább a történet és döntéseink súlya kapják benne a központi szerepet.Hogy mégis milyen formában, milyen grafikai körítéssel és milyen megoldásokkal? Pontosan ezekre a kérdésekre kapunk választ az alábbi gameplay trailer jóvoltából, ami mellett már biztos, hogy a Vampire: The Masquerade - Coteries of New York , majd 2020 első negyedévében Nintendo Switch-re is.

