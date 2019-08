Gőzerővel robog a gamescom 2019 expó, mely Európa legnagyobb videojátékos expójaként az öreg kontinens összes fontosabb projektjét igyekszik érinteni, így a The Farm 51 csernobili horrorjátéka sem maradt friss kedvcsináló nélkül.

A Get Even fejlesztőiként megismert stúdió aktuális újdonságához érkezett videó több gameplay jelenet társaságában prezentálja nekünk, mely minden eddiginél több félelemmel és érzelemmel kínálja nekünk az átfogó történetet.Sajnos a Chernobylite pontos megjelenési dátummal még mindig nem rendelkezik, de továbbra is az idei évben számíthatunk rá, első körben csak és kizárólag PC-re, de később bizonyára a konzolosok sem maradnak ki a mókából.

Nézd nagyban ezt a videót!