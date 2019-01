Zseniális Cyberpunk 2077 kabátot kapott a CD Projekt RED egyik dolgozója a 10 éves munkájáért

Bár sok munkahelyen a 10 éves évforduló csak egy újabb eseménytelen munkanap, a CD Projekt RED csapatánál azonban nagyon hálásak azoknak a fejlesztőknek, akik ilyen hosszú ideig kitartanak a vállalat mellett.





Ebbe a belső körbe lépett most Mateusz Tomaszkiewicz, aki már 10 éve szolgálja hűségesen a lengyel fejlesztőcsapatot, akik az ilyenkor kötelező jutalom mellé egy kis specifikus ajándékkal is kedveskedtek a számára, méghozzá aktuális projektjükhöz kapcsolódóan.Mateusz ugyanis a Cyberpunk 2077 küldetéseiért felelős igazgatókéntcsapatától, ami azon túl, hogy névre szóló ajándék, mindemellett bizonyára egy vagyont ér, hovatovább a játékban is látható lesz.