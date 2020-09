Zseniális csapat alapú VR-játék érkezik a Far Cry 3 alapján

A Ubisoft a tegnap esti órákban lezajlott Ubisoft Forward részeként bejelentett egy vadonatúj Far Cry-játékot, amivel óriási meglepetést okoztak, hiszen a Far Cry VR: Dive Into Insanity című alkotás egy VR-alapú, csapatos lövölde lesz a sorban.

A Far Cry 3 eseményein és a sorozat eddigi legikonikusabb főellenségén - Vaas Montenegrón - alapuló alkotás visszavezet minket Rook szigetére, ahol egyszerre nyolc játékos ragadhat majd fegyvert, hogy VR headsetekkel a fejükön, közös erővel szabaduljanak majd ki Vaas fogságából. Far Cry VR: Dive Into Insanity a jelen állás szerint, hanem egy komplett termet húznak fel hozzá a világ több városában, ahová a játékosok többed magukkal elzarándokolhatnak - mint a klasszikus játéktermek idején -, hogy együtt élvezzék az alkotás örömét. Megjelenés valamikor jövőre, kezdésnek 22 ország több mint 45 helyszínén.

