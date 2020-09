Zseniális cosplay készült a zombi Jill Valentine alapján

Egyenesen briliánsra sikerült Angelinazelda legújabb projektje, a jól ismert és professzionális cosplayer ugyanis elhatározta, hogy most a zombi Jill Valentine alapján készít magának egy nagyszerű jelmezt.

Resident Evil?s Jill Valentine Zombie Cosplay Is Terrifyingly Brilliant https://t.co/kjaorYHJWB pic.twitter.com/GWJmc6AWGU ? DualShockers (@DualShockers) September 7, 2020

A végeredmény pedig egyenesen zseniális lett, amit egy összehasonlítással is alátámaszthatunk nektek, hiszen a cosplayer alkotása mellett láthatjuk a játékban látott Jillt is, a kettő között pedig valójában szemernyi különbség sincs az alapvető emberi jegyeket leszámítva.Angelinazelda nagyon odafigyelt a bőrhibák megjelenése mellett még a testtartásra és a hajformára is, így bár a ruha terén nem volt nehéz dolga, ellenben a maszkírozás biztosan rengeteg időt emésztett fel.