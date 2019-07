Nagyon nyomja a One Piece anime alapján készült videojátékokat a Bandai Namco, így a hétvégi Anime Expón a Pirate Warrior mellékszál negyedik epizódja mellett bejelentették a One Piece: World Seeker első DLC epizódját is.

A The Void Mirror Prototype címet kapott bővítmény, akinek oldalán Prison Island rejtélyeinek nyomába indulhatunk, de mindez csak a kezdet lesz, hiszen a jövőben két további epizód megjelentetését tervezik a készítők.Amennyiben a gyakorlatban is megnéznéd a jövő héten érkező bővítményt, a Bandai Namco egy kedvcsinálóval is szolgált hozzá, mely nagyszerűen összefoglalja számunkra az epizód tartalmát.

