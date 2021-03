Újabb különleges harcosról rántotta le a leplet az SNK csapata a The King of Fighters XV kapcsán, így megtudtuk, hogy a hiperaktív tinilányként megismert Yuri Sakazaki sem marad majd ki a nagy bunyókból.

A kérdéses bunyós eredetileg, de azóta sok-sok SNK-féle verekedős játékban felbukkant már, a legtöbbször értelemszerűen a The King of Fighters részeként találkozhattunk vele az évek során.A karate nagymesteresként és a Wild Flying Swallow becenév alatt is ismert Yuri egyébiránt elképesztően intenzív bunyós, aki hihetetlenül gyors és pergős mozdulatokkal képes ellátni ellenfelei baját, de inkább nézzétek meg magatok:

