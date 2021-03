Újabb nagy visszatérőről hullt le a lepel a The King of Fighters XV kapcsán, így megtudtuk, hogy a sorozatból jól ismert Yashiro Nanakase sem marad majd ki a sorból, ami nem meglepő, hiszen évek óta oszlopos tagja a szériának.

pedig megkerülhetetlen is egyben, noha a The King of Fighters 97 esetében még a New Faces Team tagjaként találkozhattunk vele, érdekessége pedig, hogy a készítők a Combat Mecha Xabungle anime által ihletve alkották meg a karaktert. The King of Fighters XV továbbra sem rendelkezik megjelenési dátummal, az viszont még mindig biztos, hogy valamikor 2021-ben számíthatunk rá, méghozzá vélhetően minden aktív platformon.

