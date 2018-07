Xenoblade Chronicles 2: Az új frissítéssel teljesen személyre szabhatjuk a játékot

Ügyködtek egy kicsit az adathalászok a Xenoblade Chronicles 2 háza táján, ahol az érkező patch kapcsán derültek ki izgalmas részletek, és még egy új nehézségi fokozatról is lerántották a leplet.





Az információt Reddit-en osztották meg a lelkes adatbányászok, miszerint a népszerű Switch-es JRPG a következő frissítéssel kap egy teljes körű személyre szabhatóságot,, és még pár egyéb nyalánkságot.Ami még érdekesség, hogy érkezik a játékba emellett egy új nehézségi fokozat is, a Bringer of Chaos, melyet ha még fel is turbózunk a bekerülő szerkeszthetőséggel, valószínűleg embertelen kihívás vár ránk. Azt még egyelőre nem tudjuk, hogy mikor érkezik a frissítés, vélhetőleg az elkövetkezendő hetekben már meg is kapjuk az újdonságokat.