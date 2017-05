Xbox-ra is megérkezett a Windows 10 térképszolgáltatása

A Microsoft már jó ideje hangoztatja, hogy szeretné igen közel hozni egymáshoz a Windows 10-es számítógépeket és az Xbox One konzolokat, az elmúlt időszakban pedig több ponton is fejlettebb integrációval és kibővült lehetőségekkel álltak elő.

Nemrég a Microsoft a Creators Update egyik eddig nem igazán taglalt pontjáról ejtett szót, mely szintén kapott Xbox-vonatkozású fejlesztéseket. A valószínűleg igen kevesek által használt Térkép szolgáltatásról van szó, mely viszonylag sok új funkcióval bővült a nagy általános frissítés alkalmával.A hibajelentés és több állomásos úttervezés más szolgáltatásoknál már rég elérhető volt, de azegy érdekes fejlesztés. Az összes keresésünk és elmentett helyeink, útvonalaink is megjelennek a konzolon, a térképen pedig a kontroller segítségével még barangolhatunk is.Az Xbox mellett egyébként a HoloLens AR-szemüvegre is integrálták a térképet, illetve egy sötétebb, éjszakai módot is készítettek.