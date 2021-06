Xbox-konzolokra is érkezik az Oddworld: Soulstorm

A The Entertainment Software Rating Board egy újabb átiratról rántotta le a leplet idő előtt, lévén a felületen belistázásra került az Oddworld: Soulstorm Xbox Series S / X-re és Xbox One-ra.

A produktum ugyebár április 6-án debütált PC-n, PS4-en és PS5-ön, így várható volt, hogy igazából csak idő kérdése, míg bejelentik a további átiratokat, és elhozzá ka redmondi zöldek masináira is az Oddworld: Soulstorm ot. Mint azt szoktuk mondani, amikor egy játék a The Entertainment Software Rating Boardon lesz belistázva, onnan már nem kérdés, hogy ténylegesen megtörténik-e a bejelentés, igazából csak az a kérdés, hogy ez mikor várható.Tippünk szerint hetek, hónapok kérdése, míg leleplezik, hogy érkezik Xbox-konzolokra is az Oddworld: Soulstorm , de meglátjuk, mit hoz a jövő!