Xbox Series X-en feljavítva játszhatjuk majd a Cyberpunk 2077-et

Alig pár órája rántotta le a leplet a Microsoft az Xbox Series X specifikációiról és első szolgáltatásairól , de a CD Projekt Red máris hozzátett egy izgalmas információt, természetesen mihez máshoz, mint a Cyberpunk 2077 -hez kapcsolódóan.

A Microsoft ugyanis bejelentette, hogy a Smart Delivery funkció által elég egyszer megvennünk a játékokat, onnantól kezdve minden platformon a lehető legjobb formájában élvezhetjük az adott alkotást. A lengyelek most hozzátették, hogy ugyanez lesz a helyzet a Cyberpunk 2077 -tel is.Itt Cyberpunk 2077 -et játszva. Vélhetően a legtöbb alkotásnál is ez lesz a helyzet, azaz nem portokat kapunk majd, hanem a Smart Deliveryvel gondoskodnak róla, hogy felhúzzák a játékok minőségét az újgenerációs masinára.