Xbox One-ra már elérhető, PS4-re jövő év elején érkezik a DayZ

Részben betartja korábbi ígéretét a DayZ konzolos változataival kapcsolatban a Bohemia Interactive, akik arról beszéltek pár hónappal ezelőtt, hogy zombis akciójátékuk várhatóan még az idén megjelenik konzolokra is.

Ez ebben a formában azonban nem teljesen hiteles megállapítás, hiszen a készítők időközben pontosítottak a dolgon, ezáltal kiderült, hogy bár még csak korai hozzáférésben, de Xbox One-ra már most elérhető bárki számára a DayZ , ellenbenTermészetesen a Sony konzoljára sem fejlesztési nehézségek és egyebek miatt nem érkezett meg most a játék, sokkal inkább azért, mert a japánok nem engednek félkész alkotásokat a rendszerre, ezért kell például több mint 80 millió felhasználónak még mindig nélkülöznie a PUBG-ot is, mert a készítők képtelenek kiadni belőle egy megfelelően működő, véglegesnek nevezhető változatot.