Xbox One-ra is megjelenik a No Man's Sky

Bár korábban szinte alig volt ember, akinek ne okozott volna csalódást PC-n és PS4-en a No Man's Sky - konkrétan minden idők egyik legnagyobb átverése volt -, azonban az elmúlt hónapokban azért sokat javult a játék, noha messze még az ígértektől.

A Hello Games azonban mégis úgy döntött, hogy a foltozgatások helyett, de sokkal inkább mellett nekiáll egy portnak is, ma ugyanis bejelentették, hogy, méghozzá az 505 Games kiadásában.Hogy a többi platform tulajdonosa is örülhessen egy kicsikét, várhatóan ezzel a változattal együtt jelenik meg a játék következő nagy frissítése, mely Next Update név alatt talán minden eddiginél jobban gatyába rázza majd a játékot. Amint többet tudunk, mondjuk majd!

