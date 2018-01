Edmund McMillen, az ismert indie fejlesztő egy blogbejegyzésben bejelentette, hogy tervei szerint Xbox One-ra is elhozza majd a The Binding of Isaac -sorozat legutóbbi epizódját, ami már fejlesztés alatt áll, de megjelenési dátummal még nem rendelkezik.

Az alkotó a The Binding of Isaac : Afterbirth+ című kiadást szeretné elhozni a platformra, ami a legendássá vált első epizód alaposan felturbózott, extra tartalmakkal megpakolt változata.McMillen pár szóban beszélt továbbá arról is, hogy a játék kedvelőinek örömére hamarosan új DLC csomagok és booster tartalmak jelenhetnek majd meg a The Binding of Isaac -hoz, így aki hiányolja az újdonságokat, nemsokára megkapja őket.