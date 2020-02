Xbox One-ra és Switch-re jöhet a PlayStation Remote Play?!

Manapság egyre több és több vállalat nyit afelé, hogy a szolgáltatásai minél több platformon megjelenjen, és úgy fest, hogy a sorból a Sony sem maradna ki, hiszen egy friss kérdőív erre enged következtetni.

A felmérés leginkább a Remote Play nevezetű szolgáltatásuk köré épül, miszerint, sőt akár még olyan készülékeken is a funkciót, mint az Apple TV vagy az Android TV. Hovatovább még afelől is érdeklődnek, hogy több PS1-es és PS2-es címet is látna-e szívesen a közönség a Remote Play kínálatában.A Remote Play egy olyan funkció, miáltal a felhasználó PS4-es szoftvereket tud átjátszani valamiféle más készülékre, szimplán az internetkapcsolat segítségével, hasonlóan, mint mondjuk a Microsoft Project xCloudja. A kérdőívben még az is szerepel, hogy mit szólnánk ahhoz, ha csökkenteni lehetne mondjuk a kép- és hangminőséget a kevesebb lag érdekében, szóval úgy fest, komolyan terveznek a Remote Play-jel a jövőre nézve.