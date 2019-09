A Triplevision Games és a Graffiti Games bejelentették, hogy idén ősszel konzolokra is elhozzák majd a korábban kizárólag PC-re beharangozott Mable & The Wood című retro metroidvaniát, mely igazi különlegesség a maga nemében.

Mint kiderült, a tervek szerint a játék Xbox One és Nintendo Switch platformokon bővül majd, és míg előbbi masinára szeptember 18-án, utóbbira október 10-én számíthatunk megjelenésére, méghozzá rendkívül nyomott, 15 dolláros árkategóriában.Ezért a pénzért persze nem is kapunk csodaszép grafikát vagy óriási tartalmat, csak egy hamisíthatatlan retro élményt, amihez neked is hamar megjöhet a kedved, ha megnézed az alábbi kedvcsinálód.