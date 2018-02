Xbox One-exkluzív címként készülhet el a Vanquish 2?

Érdekes pletykák bukkantak fel a középszerűen sikerült, de azért sokak által kedvelt Vanquish folytatásáról, az egykori PS3-as és Xbox 360-as intenzív sci-fi akciójáték ugyanis állítólag Xbox One-exkluzív folytatást kaphat.

A hír egyelőre nem hivatalos, ellenben Marcus Sellars, az ismert és jól értesült ipari bennfentes szivárogtatta ki a Discordon keresztül, aki csak annyit osztott meg a világgal, hogy, méghozzá a Microsofttal közösen, az Xbox One exkluzivitásában.Mint ismert, a Platinum Games nem először kooperál a Microsofttal, hiszen korábban a Scalebound projektet is ők készítették, azonban a redmondi óriás az utolsó pillanatban leállította a projektet, ha tehát a fentiek igaznak is bizonyulnak, a megjelenésig fenntartásokkal kell kezelnünk a Vanquish 2-t.