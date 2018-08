Bár azt hittük, hogy a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítő megjelenése előtt a Blizzard lezárja majd a Warbringers videósorozatot, azonban csak napokkal a premier után futott be hozzánk a harmadik és egyben utolsó rész, a főszerepben Azshara királynővel.

A kérdéses felvétel csodálatos képsorok társaságában prezentálja számunkra, hogy, mely egy tragikus és egyben meglepő történet, tehát érdemes utánajárni.Te is megtennéd? Nincs is más dolgod, mint elindítani az alábbi videót, melyen tehát a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítő újabb központi szereplőjének hátterével ismerkedhetünk meg.

