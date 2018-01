World of Tanks: indul a Tankbowl 2018, melyben az amerikai és a szovjet erők csapnak össze

A Wargaming munkatársai egy igencsak különleges eventet jelentettek be Tankbowl 2018 név alatt a World of Tanks konzolos változatához, aminek részeként a játékosoknak lehetőségük nyílik egy verseny részeként az amerikai vagy a szovjet oldalról csatlakozni a különleges tankcsatákhoz.

A Tankbowl nem újdonság a World of Tanks világában, hiszen tavaly már lezajlott egy hasonló megmérettetés, amikor az amerikai páncélosok a német tankokon próbáltak meg felülemelkedni, és csak úgy, mint akkor, az ütközeteket most is izgalmas feladatok és értékes jutalmak kísérik majd.A Tankbowl 2018 természetesen a kvalifikációs mérkőzéseket - melyek január végéig tartanak - egy nagy bajnokság követi, ezáltalMinden játékos, aki csatlakozik az eseményhez - akár egyetlen csata erejéig -, garantált hozzáférést kap majd a későbbiekben a Champion M4 Sherman bundle csomaghoz, melyben egy különleges tankot, egy emblémát és egyéb ajándékokat találhatunk.

