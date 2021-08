Wonder Woman skin érkezik a Fortnite-ba

Hivatalos bejelentésen esett át, hogy Az Igazság Ligájának egy újabb tagja kerül be a Fortnite -ba - Wonder Womanről van szó, aki hamarosan egy friss skinként gyarapítja majd a játék kínálatát.

Augusztus 19-én kerül be a játékbeli boltba a skin, így innentől már nemcsak Supermanként, Batmanként, Flashként vagy Aquamanként öltözhetünk, hanem akár Wonder Womanként is. Már csak Cyborg és a Zöld Lámpás várat magára, hogy teljes legyen a csapat, de várhatóan előbb-utóbb ők is megérkeznek.Kétféle variánsban jön a skin, egyrészt egy klasszikus megjelenésben, ahogy a filmekben is láttuk, másrészt pedig egy hosszú nadrágos megoldásban. Az alkarján lévő páncéldarabkákat ezüstről aranyra válthatjuk bármikor, ha kedvünk tartja.