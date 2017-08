Wolfenstein II: The New Colossus - egy igazi náci nem eszik csokoládét!

Újabb humoros videóval gyarapította a Bethesda és a MachineGames csapata a Wolfenstein II: The New Colossus -t, amely egy a nácik által megszállt Amerika alternatív hatvanas éveiben készült film egyfajta fiktív kedvcsinálójának tekinthető.

A felvételen egy testvérpárost láthatunk, a főszerepben az öcsivel, aki, így amint bátyja rányit a kis Ronnie-ra, azonnal emlékezteti arra, hogy a jó táplálék az állambiztonság alapja, és ezt a tettet jelentenie kell - méghozzá a csokoládé elvétele mellett.A trailernek a hangulatfokozáson, illetve a hatvanas évek nácik által megszállt Amerikájának bemutatásán kívül természetesen semmiféle egyéb jelentősége sincs, noha annyit azért jegyezzetek meg még vele kapcsolatban, hogy az ehhez hasonló zseniális kis felvételek az egész Wolfenstein II: The New Colossus -t behálózzák majd.Ezek megtekintésére és a játék átélésére október 27-ig kell várnunk, a játék ugyanis akkor érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.