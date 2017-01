Werewolf: The Apocalypse - egy RPG a Vampire: The Masquerade nyomdokain

Sokan még mindig nem heverték ki, ami sok-sok évvel ezelőtt a Vampire: The Masquerade szerepjátékkal történt, azonban most részben talán igazságot szolgáltathat a World of Darkness univerzumnak egy új szerepjáték, amely az említett vámpíros kaland nyomdokain halad.

Werewolf: The Apocalypse a Blood Bowl-t és a Styx-sorozatot is jegyző Cyanide legújabb alkotása, amelyről egyelőre annyit tudni, hogy, amely az említett univerzumban játszódik, ezen felül pedig PC-re és konzolokra érkezik, a vámpírok helyett pedig inkább a vérfarkasokra koncentrál.Az alkotást várhatóan a Paradox Interactive és a Focus Home Interactive gondozzák majd kiadóként, de bővebb információkat csak február elején várhatunk hozzá, a párizsi What's Next de Focus? névre keresztelt kiadói eseményen.