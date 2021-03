Izgalmas bejelentéssel szolgált a túlélőjátékok kedvelőinek a Total Mayhem Games csapata, akik elárulták, hogy We Were Here Forever címmel elkészítenek egy teljesen új ötleten alapuló kooperatív kalandot.

Ebben hősienk egy hatalmas várkastély, illetve a kapcsolódó hegy foglyaivá válnak, és nemcsak azt nem tudják, hogy miként kerültek oda, de azt sem, hogy hogyan juthatnak ki onnan, így egymásra utalva, fejtörőket megoldva kell rátalálniuk a titok nyitjára. We Were Here Forever kapcsán pontos, ellenben valamikor az idei évre várhatjuk PC-re, PS5-re és Xbox Series X-re egyaránt, az alábbi kedvcsinálón látható atmoszféra társaságában.

