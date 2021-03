We Are Football címen érkezik egy letisztult, egyszerű focis menedzser játék

Előbb-utóbb minden játék kap valamiféle riválist a piacon, így csak idő kérdése volt, míg ismét belép egy új szerepelő a focis menedzseres darabok színterén, amelynek nem titkolt célja, hogy megszorongassa a Football Manager franchise-t.

A német Winning Streak Games által készített We Are Football első trailere már meg is érkezett, és a fejlesztők már előre leszögezték, hogy ez nem az a játék lesz, amiben komplett estéket fogunk eltölteni azzal, hogy egyáltalán az alapokat megértsük. Egy egész szezont nagyjából annyi idő alatt zavarhatunk majd le benne, mint a való életben egy meccset, azaz körülbelül 2 óra alatt.Ebből fakadóan tehát leszűrhetjük, hogy egy borzasztóan pörgős produktummal állunk szemben, ez pedig 2021. június 10-én fog megjelenni PC-re. Íme az első előzetes:

Nézd nagyban ezt a videót!