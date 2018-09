WC pumpás grappling hook érkezik a Fortnite-ba

A grappling hook a világ egyik legjobb dolga, ami videojátékba valaha is bekerült, a kötelek kilövésére alkalmas szerkezettel ugyanis sokat mókáztunk a Batman: Arkham-sorozatban, de a Just Cause-széria is emlékezetesebbé vált tőle.

Ez a szerkezet pedig nemsokára bekerül a Fortnite -ba, az Epic Games munkatársai ugyanis bejelentették, hogy érkezik a Grappler névre keresztelt eszköz, mely, és segítségével nemcsak könnyedén megmászhatjuk a magas épületeket, hanem a köztük lévő kisebb távolságokat egyaránt egyszerűen áthidalhatjuk.Azt sajnos az Epic Games még nem kötötte az orrunkra, hogy a Grappler mikor jelenik meg a játékban, ellenben még ma érkezik hozzá az 5.40-es frissítés, tehát nem kizárt, hogy azzal együtt számíthatunk rá.