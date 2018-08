Warriors Orochi 4: jutalmakat kapsz, ha van mentésed a korábbi részekből

Warriors Orochi 4 megjelenése szinte már a kapuban van, a Koei Tecmo pedig igyekszik felkorbácsolni a kedélyeket, hiszen bejelentették, akik rendelkeznek korábbi epizódokból mentésekkel, azok bizony busás jutalomban részesülnek.

Egészen konkrétan, ha van mentett állásod a Warriors Orochi 3-ból, akkor, ez viszont nem haladhatja meg a 100 ezres felső limitet.Az átemelt XP-ből azonban bőségesen tápolhatjuk majd a Warriors Orochi 4 -ben karaktereinket, ráadásul azok a PlayStation 4 és Steam felhasználók, akiknek a könyvtárában ott virít a Dynasty Warriors 9, azok még néhány kosztümöt is átvihetnek az új jövevénybe. Hozzánk a cucc október 19-én köszön be, addig egészen biztosan többet is megtudunk még a játékról.