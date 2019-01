Warframe: lelepleztek két új karaktert és a 2019-es tartalmakat

A Warframe fejlesztői leleplezték a következő két karaktert, akik hamarosan csatlakoznak a választható warframe-ekhez, ráadásul hellyel-közzel még azt is elárulták, hogy milyen tartalmakra számíthat a játékosbázis 2019-ben.





Kezdjük első körben a Hildren nevezetű figurával, aki egy kifejezetten buldózer alkattal büszkélkedhet, a képességei pedig főként a pajzsa energiáját veszik alapul. Bár bővebb részletekbe nem bocsátkoztak a Digital Extremes-es srácok, azt azért megtudtuk, hogy skillek tekintetében számíthatunk valamiféle csapat buffra,A második warframe a Wisp névre hallgat, róla viszont az égegyadta világon semmit nem tudunk, azonban mind a ketten egy pofás kis közös koncepciós rajzon feszítenek. Továbbá kikotyogták a fejlesztők, hogyA 2019-es TennoCon-rendezvényt július 6-ára datálták, az idei év során pedig számíthatunk egy komolyabb mértékű Gas City reworkre, Vallis is kibővítésre kerül egy új boss-szal és némi lore-ral, ráadásul jönnek a Wolf of Saturn névre keresztelt kihívások, melyek kicsit az Alertek és a Challenge-ek hibridjeinek ígérkeznek, viszontVégezetül pedig idén sem maradunk egy óriási nagy kaland nélkül, ugyanis, a hab a tortán pedig, hogy nyár környékén jönnek az Empyreanek, amik a Railjackek kibővített változataként funkcionálnak, ősszel pedig érkezik a Plains of Duviri - erről sajnos mindössze egy concept artot kaptunk egyelőre.

