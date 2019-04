Warframe: élesedett az újradolgozott Plains of Eidolon

Lehet utálni és szeretni a Warframe -et egyaránt, de egy biztos, az a fajta hozzáállás, amit a Digital Extremes tanúsít a játékával szemben, túlzás nélkül példaértékű, és sok tripla-A cég tanulhatna tőlük e téren.

Most éppen fogták a Warframe egyik nyílt világú térképét, a Plains of Eidolont, majd anélkül, hogy a játékosok kérték volna, vagy esetleg fizetős DLC formájában adták volna ki, egész egyszerűen felújították az egyébként is kiváló időtöltésként szolgáló helyszínt. Ez a gyakorlatbanPC-re már meg is érkezett a Plains of Eidolon újrakeverés, a konzolos tábornak viszont még picit várnia kell, azt sajnos még nem tudjuk, hogy pontosan mennyit. Amennyiben magad vennéd szemügyre a változások listáját, akkor mindenféleképp less rá az alábbi videóra:

