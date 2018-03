Wales kapta a főszerepet a legújabb A Total War Saga: Thrones of Britannia traileren

Újabb trailert mutatott be a Sega és a The Creative Assembly az A Total War Saga: Thrones of Britannia-ról melynek középpontjába egy újabb frakció került, ezáltal megismerkedhetünk egy kicsit Wales sajátosságaival.

Bár a walesi oldalról egyelőre csak egy csinos cinematic trailert kaptunk, vagyis a gameplay felvételeket hanyagolnunk kell belőle, de a látottak és az elhangzottak alapján így is megállapíthatjuk, hogy nagy merész lesz az, aki szembe mer majd szállni Wales haderejével, akik messze földön híresek lesznek a játékban.Hogy már a saját bőrödön tapasztalnád meg ezt az egészet? Akkor még egy kicsit legyél türelmes, hiszen az A Total War Saga: Thrones of Britannia várhatóan április 19-én jelenhet majd meg - kizárólag PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!