Vvardenfell-ről szól a legfrissebb The Elder Scrolls Online: Morrowind trailer

A Bethesda bemutatta a The Elder Scrolls Online : Morrowind legújabb kedvcsinálóját, amelyen nem más, mint Vvardenfell csodálatos helyszíne kapta a központi szerepet, ami a bővítmény egyik legnagyobb újdonsága lesz.

A kérdéses MMO-ba ugyanis bekerül a legendás Morrowind egyik ikonikus kontinense, amivel tonnányi új kaland, rengeteg új helyszín és egyéb extrák is elérhetővé válnak az alkotás keretein belül, így jön a 4v4v4 fős PvP, az új kaszt és a többi változatos bővítmény, élükön az újabb küldetésekkel.Az alábbi trailer természetesen most nem róluk, hanem Vvardenfell-ről általánosságban szól, így ismerkedjetek meg vele itt és most, ha kíváncsiak vagytok rá. Sőt mi több, a videó előtt még az alkotás gépigényére is vethettek egy pillantást. Megjelenés június 6-án!Windows 7 32-bitIntel Core i3 540 or AMD A6-36203GB RAM85GB HDDWindows 7 64-bitIntel Core i5 2300 or AMD FX43508GB RAM85GB HDD

