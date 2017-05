Vvardenfell nagy Házairól szól a legfrissebb The Elder Scrolls Online: Morrowind trailer

Aki ismeri a The Elder Scrolls világát, az bizonyára nagyon jól tudja, hogy milyen fontos szerepet kapnak benne a különféle nagy Házak, amelyek kapcsán természetesen nem az építményekre, hanem a politikai, faji és egyéb csoportosulásokra gondolunk.

Ezek természetesen a The Elder Scrolls Online: Morrowind -ben is megjelennek majd, és a legfrissebb trailer alaposan be is mutatja nekünk őket, így, amelyek Morrowind legnagyobb ilyen csoportosulásainak tekinthetők, és fontos szerepet kapnak majd az MMO berkein belül. The Elder Scrolls Online: Morrowind megjelenését továbbra is június 6-án várjuk PC-re, Mac-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt. A legfrissebb trailert máris pörgetheted:

