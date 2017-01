VR-hoz is jó lehet az ASUS apró gépe

Az ASUS-tól nem áll távol az asztali konfigurációk világa, hiszen az átlagos és a gamer világba szánt használatra kész termékek is megtalálhatóak már a cég kínálatában, nemrég pedig egy újabb aprósággal bővítettek.

Bemutatkozott ugyanis a 799 dolláros árcédulát kapó ASUS VivoPC X, mely, vagyis a virtuális valóság előnyeit is kihasználhatjuk a segítségével. Persze ennyiért és ilyen méretben ne várjunk egy erőművet, de a Kaby Lake i5-ös Intel processzor, a 8GB DDR4-es memória és az NVIDIA GeForce GTX 1060-as grafikus kártya azért egy erős párosnak mondható.A konzolok méreteivel versengő apróság állítva és fektetve is használható, a perifériákat és VR-Headseteket pedig hátulra lehet csatlakoztatni. Piacra valamikor március környékén kerülhet, később pedig akár több modell is felkerülhet a palettára.