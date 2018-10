VR játék készül a Twin Peaks alapján

Ha azon kezdünk morfondírozni, hogy vajon milyen tévésorozatokból kéne videójáték adaptációt készíteni, valószínűleg több órányi ötletelés után sem jutna eszünkbe a Twin Peaks, viszont a Collider Games úgy gondolta, megpróbálkozik David Lynch munkáját interaktív formába önteni.

Egészen konkrétan a srácok egy VR játékot hegesztenek, ráadásul a harmadik szezon disztribútorával, a Showtime-mal szorosan összedolgozva készítik, ami egyaránt feldolgozza majd a 1990-es változatot, és a mostanság futó sztorikat is, hovatovább az ígéretek szerint a sorozat ikonikus pillanatait is újra élhetjük majd.Hab a tortán, hogy, bár a Collider Games nem árulta el, hogy ezt milyen formában kell elképzelni. A Vörös szobában játszódó stuff egyaránt készül Oculus Riftre és HTC Vive-ra is, megjelenési dátumunk egyelőre még nincsen.