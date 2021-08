Nemrégiben elrajtolt a Back 4 Blood zárt bétája, ami kapcsán elképesztően impozáns vélemények futnak be, miszerint ez az a Left 4 Dead 3, amire a Valve sosem bólintott rá, és hogy a Turtle Rock nem okozott csalódást.

A számok is ezt támasztják alá, lévén hihetetlen eredményeket produkált a Back 4 Blood a hétvége során. Példának okáért, és ebbe még nem is tartoznak bele a többi platform játékosai. Októberben lesz a teljes premier, addig is azonban folynak a bétatesztek.Ez az eredmény egyébiránt azt jelenti, hogy többen játszottak Back 4 Blood ot, mint Destiny 2-t és Final Fantasy XIV Online-t, melyek borzasztóan erős címnek minősülnek.