Egyre komolyabban aggódunk a SoulCalibur VI miatt, hiszen a The Witcher-sorozatból áthívott Geralt mellett gyakorlatilag egyetlen friss karaktert sem jelentettek még be hozzá a készítők, kizárólag a korábbi részekből ismert bunyósokat.

A legfrissebb hírek szerint pedig továbbra sem változtatott a stratégián a Bandai Namco, ezáltal ma délután kiderült, hogy Voldo is visszatér a SoulCalibur VI -ban, akiSőt mi több, az egyik legrébebbi is, hiszen már a Soul Edge-hez megalkották a készítők, majd innen emelték át a SoulCalibur-sorozatba, a legtöbb epizódban pedig eddig kivétel nélkül fel is bukkant. Most sem lesz ez másként az október 19-én érkező SoulCalibur VI -nál.

