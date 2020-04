Vizuális novella készül a Vampire: The Masquerade alapján

A Draw Distance fejlesztői bejelentették, hogy újabb videojátékot hoznak tető alá a Vampire: The Masquerade univerzum alapján, így megismerhettük a Vampire: The Masquerade - Shadows of New York című vizuális novellát.

A játék a korábbi Coteries of New York című mellékszálhoz kapcsolódik majd a leginkább, azonban egy sokkal sztoriközpontúbb, személyesebb élmény vár benne ránk,, akit egy kifejezetten érdekes küldetéssel, egy nyomozással bíznak meg, melyről csakhamar kiderül, hogy a vérszívók érdekcsoportjai közötti küzdelem egyik sarokpontja lesz. Vampire: The Masquerade - Shadows of New York elejétől a végéig a dialógusokra, a döntésekre épül majd fel, így csak rajtunk múlik majd, hogy melyik irányba döntjük a mérleg nyelvét ebben a különleges sztoriban. A játék PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenhet majd, méghozzá valamikor az idén.

Nézd nagyban ezt a videót!