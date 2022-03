Vízalatti kalandra invitál minket a következő Hearthstone kiegészítő

Voyage to the Sunken City címmel nemsokára egy újabb kiegészítő látja majd meg a napvilágot a Hearthstone kapcsán, amiről a Blizzard egy friss kedvcsinálóval lepte meg a vízalatti kalandokra vágyakozó rajongókat.

A kérdéses bővítményben ugyanis a legendás vízalatti városba, Zin-Azshariba utazhatnak majd a zsugabubusok, akik újabb 135 kártyalappal bővíthetik ki az alapokat, de várható Naga név alatt egy új minion, valamint két friss játékmechanika is, így a Colossal és a Dredge, melyek közül mindkettő érdekes újítást kínál majd az alkotásnak.Ha felkeltette a figyelmedet, a Voyage to the Sunken City várhatóan április 12-én válik elérhetővé a megszokott platformokra, így PC-re és mobilokra egyaránt. Kedvcsináló hozzá:

Nézd nagyban ezt a videót!