Vivec City-t ismerhetjük meg a legújabb The Elder Scrolls Online: Morrowind videón

A Bethesda egy újabb videóval kedveskedett nekünk nemrégiben a The Elder Scrolls Online : Morrowind kiegészítő kapcsán, aminek középpontjába nem más, mint a csodálatos, élő és lélegző Vivec City került.

Ezt a varázslatos, ámde egyben veszélyekkel teli várost ráadásul nem akárki, hanem maga Naryu Virian, egy Morag Tong assassin mutatja be nekünk közelebbről is, aki szakmájából kifolyólag mindent tud a kérdéses MMO-ba új területként érkezőAmennyiben te is kíváncsi vagy arra, hogy a The Elder Scrolls Online : Morrowind expanzió június 6-ra esedékes megjelenésekor hol kalandozhatsz majd - legalábbis többek között -, akkor itt az idő, hogy felfedezd magadnak Vivec City-t.

Nézd nagyban ezt a videót!