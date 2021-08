Bár mindannyian várunk valami feltámasztást a Ubisofttól Splinter Cell téren, ennek ellenére ismételten sikerült kiakasztania mindenkit a stúdiónak, lévén a franciák visszahozták a karaktert, csak éppenséggel megint egy gyenge mobiljáték keretein belül.

Ahogyan arról a Mobilgamer magazin is beszámolt , a Ubisoft All-Stars Blast című alkotás egy echte Bomberman-másolat, melyben a jól ismert Ubisoft-karakterek csapnak össze. Vaas a Far Cry 3-ból, Ezio az Assassin's Creedből, Sam Fisher a Splinter Cellből, a Rabbids-franchise nyulai, hovatovább még Rayman is megmutatkozik.Egy tipikus pénzlehúzásra épülő, ócska mobiljátékról van szó, és sajnos megint bebizonyosodott, hogy a Ubisoft egész egyszerűen nem érzi ezt az ipart mostanság...

Nézd nagyban ezt a videót!