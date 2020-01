Visszatért a Splinter Cell egykori kreatív direktora a Ubisofthoz

Rendre felsülnek a rajongók, hiszen végre amikor már tényleg minden klappol egy új Splinter Cell játék megjelenéséhez kapcsolódóan, akkor jön a hideg zuhany általában, és végül nem jelent be semmit a Ubisoft.

Most Maxime Béland visszatért a francia stúdióhoz, aki olyan alkotások kreatív rendezőjeként tetszelgett, mint a Far Cry utóbbi néhány epizódja, valamint a Splinter Cell Blacklist és Conviction játékoknál. Tavaly dobbantott a cégtől Béland, hiszen az Epic Games-hez igazolt, ugyanebbe a pozícióba.A VGC most arról értesült , hogy visszatért a brigádhoz. A nemrégiben újrarázott "Editorial Team"-hez szegődik, mint alelnök, ezzel a szervezettel pedig az a célja újonnan a Ubisoftnak, hogy minél inkább elszeparálható alkotásokat tudjanak kiadni.