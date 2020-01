Visszatért a PS Store-ra a Sherlock Holmes: Crimes and Punishments

Miután a Frogwares és a Focus Home Interactive nagyon csúnyán összerúgták a port, és a legtöbb Sherlock Holmes-játék így főként jogi problémák miatt eltűntek a digitális boltokból, apránként talán helyreáll a világ rendje.

Olyannyira, hogy a Frogwares most bejelentette: visszakerült a PS Store-ra a Sherlock Holmes: Crimes and Punishments , ami egyelőre még csak a kezdet, de annak éppen kiváló, hiszen a csapat eddigi legjobb és legkelendőbb alkotásáról van szó.A stúdió bízik abban, hogy a játék hamarosan a többi digitális bolt kínálatába is visszakerülhet majd, hovatovább a Sherlock Holmes: Crimes and Punishments után- immáron szerzői kiadásukban.