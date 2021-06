Visszatért a Left 4 Dead szereplőgárdája, csak éppen egy másik játékban

Zombie Army 4: Dead War egy olyan tartalmi frissítéssel gyarapodott, amely bár egyrészt nem várt újdonságnak tekinthető, másrészt azonban abszolút meglepetés, lévén az eredeti Left 4 Dead szereplőgárdáját hozza be.

A Left 4 Dead eredeti szereplői: Zoey, Francis, Louis és Bill mind játszható karakterek a játék legújabb szezonjában - jelentette be kedden a Rebellion Entertainment. A Zombie Army 4 legújabb frissítése továbbá új térképet és küldetést is hozzáad az alapokhoz, valamint a játékosok elmélyülhetnek az Abaddon Asylumban, a Return to Hell kampány második küldetésében, ahol a játékosoknak vadászniuk kell a végzetes báróra Umbrára.A pályáért fizetnünk kell közel 2100 forintot, azonban a Left 4 Deades karakterek egytől egyig ingyen behúzhatóak bárki számára.

