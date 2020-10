Visszatért a Golden Gun árkád játékmód a Rainbow Six: Siege-be

Már megszoktuk, hogy a Ubisoft minden évadban elérhetővé tesz a Rainbow Six: Siege -hez két-három korlátozott idejű árkád játékmódot, amihez egyedi szabályokat és témákat kínálnak, az Operation Shadow Legacy esetében pedig most egy kedves ismerőst köszönthetünk.

Történetesen a Golden Gun 2.0-t, mely a korábban ismert Golden Gun szabályaira épül fel, de a karakterek és a térképek között akadnak azért fontos eltérések, az alapok viszont változatlanok, ennek megfelelőenEz a fegyver lesz ugyanis az egyetlen, ami a játékmód indítását követően nálunk lehet, érdekessége pedig, hogy minden egyes újratöltés után csak egyetlen golyót lő ki, az viszont bárhol is sebezze az ellenfelet, azonnal meghal tőle. Ha már először is tetszett a Golden Gun, próbáld ki a második generációját, mely már elérhető a Rainbow Six Siege szerverein!