A Psyonix bejelentette, hogy idén sem marad karácsonyi event nélkül a Rocket League, azonban nem sikerült túlzottan megerőltetniük magukat, lévén kis túlzással csak a már jól ismert Frosty Fest tér vissza az alkotásba.

A speciális event egészen január 7-ig várja majd a rajongókat, részeként pedig a játékosok havas körülmények között is csatlakozhatnak a küzdelmekhez, de számíthatnak az autós focisták egy sor izgalmas skinre, kozmetikai elemre, valamint egyéb tematikus extrákra.Ha te is kivennéd a részed a Rocket League karácsonyi eseményéből, nézd meg hozzá az alábbi kedvcsinálót, majd frissítsd a játékot kedvenc platformodon, és indulhat is az ünnepi küzdelem.

Nézd nagyban ezt a videót!